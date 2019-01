Sp.a-schepen Güler Turan stopt met nationale politiek

De Antwerpse sp.a-politica Güler Turan stopt met nationale politiek. Dat kondigt ze vandaag aan in de Gazet Van Antwerpen. Turan was het gezicht van het protest binnen de sp.a toen de afdeling in de Scheldestad een bestuursakkoord met de N-VA van burgemeester Bart De Wever sloot. Turan, die tien jaar Vlaams Parlementslid was en zeven jaar deelstaatsenator, blijft de volgende zes jaar wel voor de sp.a zetelen in de Antwerpse gemeenteraad. “Er is geen vertrouwensbreuk met Jinnih Beels en Tom Meeuws”, zegt ze. “Ik wil dit stadsbestuur de kans geven om er iets van te maken, zowel rond het vormgeven van het sociale luik, het samenleven in deze stad als rond de mobiliteit.”

Turan zegt een nieuwe carrière te willen uitbouwen in de privésector.







bron: Belga