Rutten wil “Anderlecht zo snel mogelijk weer aan het front laten verschijnen”

Met Fred Rutten stelde Anderlecht deze voormiddag zijn nieuwe hoofdtrainer voor. De opdracht op de korte termijn voor de Nederlander is duidelijk: Anderlecht weer onder de mensen brengen in de competitie. “Het wordt geen eenvoudige klus, maar ik wil ervoor zorgen dat Anderlecht zo snel mogelijk weer aan het front verschijnt”, bekende Rutten in het trainingscentrum in Neerpede.

De Nederlander beseft dat er Anderlecht nog negen lastige wedstrijden wachten in de rush naar de play-offs, met onder meer verplaatsingen naar Gent, Standard en Antwerp en een thuiswedstrijd tegen landskampioen Club Brugge, terwijl de club in de competitie al op veertien punten van leider Racing Genk op de vijfde plaats geparkeerd staat. “Topvoetbal gaat om resultaten, daarom ligt de focus ook op de eerstvolgende wedstrijden. We moeten de afstand met de nummer een verkleinen en ik zie daar wel potentieel voor. Het komt er nu op aan de spelers duidelijk te maken wat we willen. Dat staat nu nog allemaal te gebeuren. Ik ben hier zondagnacht pas aangekomen en heb dus nog met niemand gesproken. Daarom is het goed dat we meteen op stage vertrekken, op die manier kan ik de spelers en de staff snel leren kennen. Nadien zullen we een korte analyse maken en daarna ligt de focus op de resultaten – de processen daarvoor moeten snel in werking treden. Daarnaast zitten we met een aantal gekwetsten en het is de bedoeling om in Spanje zoveel mogelijk spelers opnieuw fit te krijgen.”







Voor de ietwat zenuwachtig ogende Rutten is Anderlecht de vierde topclub, na PSV, Feyenoord en Schalke 04. “Als Anderlecht komt, zeg je geen ‘neen’. Die club spreekt ook in Nederland aan, in heel Europa zelfs. Ik ben dan ook vereerd dat ik hier mag werken. Ik hoop zo snel mogelijk een team op het veld te krijgen dat met vertrouwen voetbalt.”

Op lange termijn – Rutten tekende immers voor onbepaalde duur in het Astridpark – zal de Nederlander geacht worden de Anderlechtse prijzenkast verder te vullen en laat net dat een belangrijk hiaat zijn op zijn palmares. Bij zijn vorige topclubs wist hij geen prijzen te winnen, enkel bij zijn oude liefde Twente lukte het. De Tukkers bezorgde hij in 2001 de beker in Nederland en zo meteen ook de eerste prijs in 24 jaar.

bron: Belga