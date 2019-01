Rechter in Venezolaans hooggerechtshof vlucht naar VS

Kort voordat de Venezolaanse president Nicolas Maduro een controversiële tweede ambtstermijn aanvat, is een rechter van het Venezolaanse hooggerechtshof naar de VS gevlucht. In een interview met de Amerikaanse zender EVTV Miami zegt rechter Christian Zerpa dat hij de regering van Maduro niet wil erkennen. De socialist Maduro zal donderdag worden ingezworen en begint daarna aan zijn tweede ambtstermijn als president van Venezuela. Maar rechter Zerpa zegt in ballingschap dat Maduro geen “tweede kans” verdient. Hij stelt ook dat de presidentsverkiezingen in mei, waarbij Maduro de steun kreeg van 68 procent van de bevolking, niet vrij waren. De stembusgang werd door de belangrijkste oppositiepartijen geboycot.

De vlucht van de rechter lokt intussen ook reactie uit vanuit Caracas. De voorzitter van het hooggerechtshof, Maikel Moreno, noemt Zerpa in een persbericht een “ex-rechter”. Hij stelt dat Zerpa naar het buitenland is gevlucht omdat hij verdacht wordt van seksueel geweld.







Venezuela is rijk aan olie maar verkeert al jaren in een zware crisis. Naast politieke repressie, kampt het land ook met hyperinflatie en tekorten aan basisgoederen. Miljoenen Venezolanen sloegen al op de vlucht.

Het Venezolaanse parlement, dat gecontroleerd wordt door de oppositie, had zaterdag nog het nieuwe mandaat van Maduro “onwettig” genoemd.

Bron: Belga