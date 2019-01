Pak minder schooldirecteurs staan nog voor de klas

Dit schooljaar moeten nog maar 90 directeurs in het basisonderwijs hun functie als schooldirecteur combineren met een lesopdracht. In het vorige schooljaar (2017-2018) waren dat nog 405 directeurs. De forse daling heeft te maken met een ingreep van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Zij besliste namelijk dat directeurs van basisscholen met meer dan 100 leerlingen vrijgesteld worden van hun lesopdracht. De werkdruk onder directeurs van basisscholen is een oud zeer. Directeurs klagen al langer over de administratieve rompslomp en over het feit dat ze niet altijd fulltime directeur kunnen zijn, omdat ze soms zelf nog voor de klas moeten staan.

Onderwijsminister Hilde Crevits nam verschillende maatregelen om tegemoet te komen aan die kritiek en om de job van schooldirecteur opnieuw aantrekkelijk en werkbaar te maken. Naast een loonsverhoging was er de maatregel om directeurs van scholen met meer dan 100 leerlingen vrij te stellen van een lesopdracht. Voor directeurs van scholen met minder dan 100 leerlingen werd de lesopdracht met vier uur verminderd.

Door die ingrepen is het aantal directeurs dat nog voor de klas moet staan gezakt van 405 (2017-2018) naar 90 (2018-2019), zo blijkt uit cijfers van het kabinet-Crevits. In amper 3 procent van de scholen in het basisonderwijs moet de directeur zijn rol nog combineren met een lesopdracht.

Eerder besliste de CD&V-minister ook al om 20 miljoen euro vrij te maken voor een betere administratieve ondersteuning van de basisscholen. Daardoor stijgt de administratieve ondersteuning in het basisonderwijs met 20 procent en kunnen scholen in totaal tussen de 380 en 500 voltijdse administratieve werkkrachten aanwerven.

“Met deze maatregelen zetten we concrete stappen voor de versterking van het basisonderwijs. We zorgen voor meer administratieve ondersteuning en verminderen de werkdruk van directeurs. Dat zijn belangrijke stappen vooruit die voelbaar zijn op het terrein. Een directeur moet volop kunnen bezig zijn met het schoolleiderschap”, legt minister Crevits uit.

bron: Belga