Nobelprijscomité zoekt (interne) vrede

Dichteres Katarina Frostenson, een centrale figuur in het gekrakeel over de Nobelprijs voor de Literatuur, stemt in met een ontslag als lid van de Zweedse Academie, maar enkel mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Frostensen maakte die verzuchtingen bekend in een brief via haar advocaat gericht aan de Academie, waaruit maandag diverse Zweedse media citeren. Haar voorwaarden voor een vrijwillige opstap zijn pecunair: zij wil “voldoende gecompenseerd worden” om zichzelf te verzorgen en haar poëziewerk voort te kunnen zetten. Hoeveel dat bedrag is, is onbekend. Volgens de krant Dagens Nyheter heeft de Academie de vrouw eerder al een tegemoetkoming van omgerekend 1.270 euro per maand aangeboden.

Het schandaal bij de Zweedse Academie draait om beschuldigingen aan het adres van regisseur Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van Frostenson. Begin december werd hij door een beroepshof in Stockholm tot 30 maanden cel veroordeeld wegens verkrachting. Arnault ging daarop, voor de tweede keer, in beroep. Hem wordt voorts aangewreven geapplaudisseerd te hebben voor de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur nog voor die tot winnaar was uitgeroepen. Frostenson ontkent echter, op voorhand de namen van winnaars te hebben verklapt.







De strijd om Arnault heeft al voor verscheidene ontslagen binnen de Academie geleid. Bovendien werd vorig jaar geen literatuurprijs uitgereikt.

bron: Belga