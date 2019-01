Nieuwe klacht tegen veroordeelde tienerpooier

Er is opnieuw een klacht ingediend tegen de veroordeelde tienerpooier Bilal A, die zich als rapper ook ‘Moreno’ noemt. Het parket in Gent onderzoekt de klacht, meldt Het Laatste Nieuws maandag. De nieuwe klacht houdt volgens Het Laatste Nieuws mogelijk verband met de verklaring van een weggelopen meisje uit een jeugdinstelling. Zij beweert dat twee minderjarige vriendinnen uit de instelling vorige zomer bij Moreno logeerden. Toen zat hij zelf ondergedoken in een appartement in Antwerpen, omdat hij geseind stond na schending van de voorwaarden van zijn elektronisch toezicht.

bron: Belga