Nederlandse oceaanroeier toch nog niet op weg

De Nederlandse oceaanroeier Ralph Tuijn is toch nog niet vertrokken voor zijn wereldrecordpoging om in zijn eentje te roeien van Portugal naar Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Zijn woordvoering had dat gisteren wel gemeld, maar er blijkt sprake van miscommunicatie tussen hem en zijn woordvoersters. Tuijn meldde zelf vanavond nog te wachten op gunstigere weersomstandigheden. Tuijn (1971) heeft zijn vertrek al een paar keer moeten uitstellen, omdat de wind in het Portugese Portimão niet gunstig stond.

Hij zamelt met zijn roeitocht van ruim 6.000 kilometer geld in voor de Plastic Soup Foundation, die zich inzet voor het verminderen van plasticafval in de wereldzeeën. Tijdens de poging moet de roeier meer dan 8.000 calorieën per dag eten, vooral gedroogde pasta- en rijstmaaltijden.







Bron: Belga