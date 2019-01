Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bezorgd na verkiezingen Congo

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) maakt zich zorgen om de situatie in Congo, nu de Congolese kiescommissie maar blijft talmen met de bekendmaking van de verkiezingsresultaten. Dat zei hij vandaag in De Ochtend. “Democratie dat is niet alleen verkiezingen organiseren, maar ook resultaten bekendmaken en de keuze van de bevolking respecteren.” De Congolezen trokken op 30 december naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De Congolese bisschoppenconferentie liet vorige week tussen de lijnen al verstaan dat oppositiekandidaat Martin Fayulu de overduidelijke winnaar zou zijn. Ze baseerde zich daarvoor op de vaststellingen van duizenden eigen waarnemers in meer dan 20.000 kiesbureaus doorheen het land.

Maar Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat die door huidig president Joseph Kabila naar voren is geschoven, riep gisteren zichzelf uit tot winnaar via zijn woordvoerder Aimé Kilolo. Het kamp-Shadary baseert zich op verslagen van het Front commun pour le Congo (FCC), het verkiezingsplatform dat door Kabila is opgericht.







Enkele uren daarvoor had de Congolese kiescommissie Céni al laten weten dat de resultaten dan toch niet gisteren gepubliceerd zouden worden, zoals gepland. Officieel liggen logistieke redenen aan de basis voor die beslissing, maar minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vreest dat er “manipulatie” in het spel is, zei hij vandaag in De Ochtend. “Ik vrees daar niet alleen voor, ook de internationale gemeenschap vreest daarvoor. We denken dat het nu absoluut noodzakelijk is om de winnaar in de komende dagen bekend te maken, zelfs als dat betekent dat een andere kandidaat wint, dat er een andere president komt”, zei hij.

België zit momenteel in de VN-Veiligheidsraad en volgt de situatie ook van daaruit van nabij op, zei Reynders. “Dit weekend hadden we al een briefing, deze week doen we dat opnieuw. Er is druk, niet alleen van België, maar ook bijvoorbeeld van de VS, om de resultaten bekend te maken.” Volgens Reynders zijn de waarnemers van de bisschoppenconferentie de referentie, bij gebrek aan internationale waarnemers die het land niet in mochten.

bron: Belga