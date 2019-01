Leger richt “raad van herstel” op bij mogelijke couppoging in Gabon

In het West-Afrikaanse land Gabon lijkt vandaag een couppoging van het leger aan de gang. Militairen hebben deze morgen op de staatsradio een boodschap voorgelezen waarin de oprichting van een “raad van herstel” wordt meegedeeld “om de democratie te herstellen”. Dat gebeurt bij afwezigheid van president Omar Bongo, die in Marokko in een ziekenhuis verblijft. Journalisten melden dat er op hetzelfde moment ook schoten te horen waren in de buurt van de Radio Télévision Gabonaise (RTG), op de boulevard Triomphal, in het centrum van de hoofdstad Libreville. Pantservoertuigen blokkeren de toegang tot die straat.

Bron: Belga