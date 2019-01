Italiaanse terreurverdachte verbleef maanden in België

België is nog steeds een toevluchtsoord voor terroristen die elders in Europa worden gezocht. Dat bewijst de handel en wandel van Tunesiër Bilel Tebini (30), schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. Tebini moet binnenkort voor het Turijnse hof van assisen verschijnen omdat hij tot een terreurcel van IS zou hebben behoord. Het Italiaanse aanhoudingsbevel dateert uit november 2017, maar het duurde maanden voor Tebini in de boeien geslagen werd. Omdat hij in België zat, zo blijkt nu uit zijn Facebook-account. Daarop bleef de man onder een schuilnaam foto’s posten. Die tonen dat hij onderdak vond in het Henegouwse Boussu en uitstapjes maakte naar Bergen en Luik. Hij bleef ten minste tot april 2018 in ons land en werd pas twee maanden later gevat in Oostenrijk.

bron: Belga