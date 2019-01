Grootste biovarkensboerderij van België staat in Ruiselede

In het West-Vlaamse Ruiselede is maandag de grootste biovarkensboerderij van België officieel opengegaan. BioVar.be komt er in samenwerking met Delavi en de Colruyt Group die het vlees zal afnemen. Toevallig werden zaterdag al de eerste biggen in het bedrijf geboren. “Als Colruyt Group willen we lokale Belgische producten in de markt brengen. Het aanbod biovarkensvlees in België is klein, dus moeten we bijkomend importeren. Daar komt nu verandering in”, zegt Stefan Goethaert, algemeen directeur van Fine Food, de productieafdeling van Colruyt Group.

De vraag naar biologisch varkensvlees overstijgt het plaatselijke aanbod. Harpo, dat ondersteuning biedt aan ondernemers in de varkenssector, ging op zoek naar partners en kwekers die de omschakeling wilden maken, maar vond die niet. En dus nam ze het heft zelf in handen met BioVar.Be, de eerste biovarkensboerderij die op grote schaal biovarkens kweekt.

Daarvoor werd een gloednieuwe, hoogtechnologische en energieneutrale stal gebouwd in Ruiselede die perfect toekomt aan de huidige wetgeving. Zo zijn er geen boxen, lopen de varkens vrij rond en worden biggen minimum 40 dagen bij de zeug gehouden. De zeugen zullen zelfs een naam krijgen. “De zeugen zijn vorig jaar in juli vanuit Denemarken aangekomen en in september gedekt. Vorige zaterdag, op 5 januari, verwelkomden we de eerste biggen”, aldus Wim Haeck, zaakvoerder van BioVar.Be.

Opvallend: BioVar.be wil de nichemarkt niet verstoren en zal dus niet samenwerken met de huidige spelers op de biomarkt, maar wil wel nieuwe spelers overtuigen om de omschakeling te maken en hen daarbij begeleiden.

