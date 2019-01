Groot-Brittannië onderzoekt mogelijke impact van files door brexit-chaos in Dover

De politie in het zuidoosten van Engeland heeft vandaag een konvooi vrachtwagens geëscorteerd naar een verlaten luchthaven in een onderzoek naar mogelijke chaos aan de grens wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat op 29 maart. De politie van Kent heeft de vrachtwagens geëscorteerd tussen de haven van Dover en de nabijgelegen Manston Airfield. Die luchthaven zou kunnen dienen als een noodparking indien post-brexitgrenscontroles tot ernstige vertragingen zouden leiden voor vrachtwagens die goederen vervoeren tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland. Het snelwegagentschap van Kent liet weten dat tot 150 grote trucks zouden deelnemen aan de test, maar volgens de Britse openbare omroep BBC bestond het konvooi uit slechts 89 voertuigen. Via Twitter kwam er dan ook al snel kritiek op het onderzoek.

Richard Burnett, topman van de Britse handelsvereniging Road Haulage Association noemde de test “too little too late”. “Dit proces zou negen maanden geleden al in gang gezet moeten zijn. De test van vandaag kan onmogelijk een weerspiegeling geven van de realiteit van 4.000 vrachtwagens op Manston Airport ten tijde van een brexit zonder akkoord.”







bron: Belga