Dina Tersago steunt nieuwe bloeddonatie-actie van Rode Kruis Vlaanderen

Met een nieuwe campagne waarin het Rode Kruis Vlaanderen de hashtag #mijneerstekeer lanceert, wil de organisatie mensen aansporen om bloed te geven. Ex-miss België Dina Tersago gaf maandag in Mechelen het goede voorbeeld en beloofde vanaf nu regelmatig bloed te zullen doneren. De veertigjarige Tersago gaf nog nooit bloed en maakte er haar goed voornemen voor 2019 van om dit vanaf nu wel te doen. “Ik ben gezond en er is geen reden om het niet te doen”, zei ze maandag voor haar allereerste bloeddonatie. “Ik vind het wel spannend, maar ik ben geen ‘flauwe’, dus het zal wel zonder problemen verlopen.” Tersago komt uit een familie van bloedgevers, maar het kwam er in het verleden gewoon niet van. “Twee zwangerschappen, reizen naar het buitenland, … er was altijd wel een reden waardoor ik geen bloed mocht geven.”

En net om die reden lanceert Rode Kruis Vlaanderen een nieuwe hashtag #mijneerstekeer. “Jaarlijks vallen 40.000 donoren tijdelijk of permanent uit door ziekte of zwangerschap, gingen ze op reis naar het buitenland of lieten ze een tatoeage plaatsen”, zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. “Om onze bloedvoorraad op peil te houden, zoeken we dus constant nieuwe donoren. Voor het eerst bloed geven, is een drempel waar je over moet, net zoals je eerste kus, je eerste autorit als chauffeur of je eerste trip naar het buitenland. Eens je die stap hebt gezet, volgt een volgende keer veel vlotter.”







Rode Kruis Vlaanderen heeft enkele BV’s en influencers bereid gevonden om aan de campagne deel te nemen, zoals onder meer Tiany Kiriloff, Elindo Avastia, Pieter Timmers en zijn vrouw Elle, Joke Vandevelde, Emma Meesseman, Dorien Reynaert en Jasmijn Vanhoof.

bron: Belga