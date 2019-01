Daimler investeert half miljard euro in zelfrijdende vrachtwagen

Het Duitse autoconcern Daimler investeert in de komende jaren een half miljard euro in de ontwikkeling van hooggeautomatiseerde vrachtwagens. Tegen 2025 wil het bedrijf een zelfrijdende truck op de markt brengen, zo maakte Daimler vandaag bekend tijdens technologiebeurs CES in Las Vegas. Daimler zal hiervoor 200 extra arbeidsplaatsen creëren in de Verenigde Staten en Duitsland. Onder hooggeautomatiseerd verstaat Daimler dat een vrachtwagen binnen afgebakend gebied alleen handelt. De bestuurder hoeft niet per se in te grijpen.

Dit jaar wil Daimler zijn eerste gedeeltelijk geautomatiseerde truck in de Verenigde Staten in het verkeer brengen. Dat systeem zou bijvoorbeeld zelfstandig kunnen remmen, versnellen en sturen. Een tussenstap waarbij het voertuig alleen kan handelen maar de bestuurder te allen tijde moet kunnen ingrijpen, wil Daimler overslaan. Dat stadium biedt klanten in de transportsector volgens het bedrijf geen wezenlijk voordeel.







Tezelfdertijd keert Daimler zich ook af van het zogenaamde ‘platooning’, waarbij trucks virtueel verbonden zijn en dicht na elkaar rijden. De brandstofbesparingen vielen in de praktijk duidelijk lager uit dan gehoopt, klinkt het.

bron: Belga