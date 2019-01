Christophe Peeters aangeduid als waarnemend voorzitter Open Vld Gent

Voormalig schepen Christophe Peeters is vandaag aangesteld tot tijdelijk waarnemend voorzitter van de Gentse afdeling van Open Vld. Dat gebeurt op voorstel van burgemeester Mathias De Clercq. De voorzitter van de Gentse liberalen Mick Daman nam drie weken geleden ontslag nadat er commotie was ontstaan over de verdeling van de schepenposten. Sami Souguir werd aangesteld ten koste van Christophe Peeters, die al jaren schepen was en ook een pak meer voorkeursstemmen haalde dan Souguir.

Op voorstel van burgemeester De Clercq mag Peeters nu samen met het beheerscomité van de partij het huishoudelijk reglement en de statuten van de Gentse Open Vld herschrijven. Opvallend, gezien de kritiek van Peeters over de gang van zaken bij de voorbije selectieprocedure.







Eerder was al bekendgemaakt dat Peeters een prominente rol zou spelen bij de Gentse liberalen en dat hij voorzitter zou worden van de Gentse gemeenteraad. Maar de voormalige schepen gaf vorige week nog aan dat daarmee het laatste woord nog niet gezegd was. Burgemeester Mathias De Clercq doet nu een duidelijke toenaderingspoging. “We werken nu op een constructieve en positieve manier samen in het belang van de toekomst van onze partij en van de Gentenaars”, aldus de burgemeester.

De verkiezing van de nieuwe voorzitter van Open Vld Gent vindt plaats in juni 2019.

