Bemelmans en Coppejans zorgen in kwalificaties voor Belgisch onderonsje

Ruben Bemelmans (ATP 116) en Kimmer Coppejans (ATP 216) kijken elkaar in de ogen in de eerste kwalificatieronde voor de Australian Open. In totaal proberen zeven Belgen via de kwalificaties de hoofdtabel te bereiken. Bij de mannen komt ook Arthur De Greef (ATP 200) in actie. De Brusselaar opent tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 106), het tweede reekshoofd van de kwalificaties. David Goffin (ATP 22) en Steve Darcis (ATP 315) staan meteen op de hoofdtabel.

Vier Belgische vrouwen treden aan in de kwalificaties. Yanina Wickmayer (WTA 126) moet aan de bak tegen de Sloveense Kaja Juvan (WTA 180), terwijl Ysaline Bonaventure (WTA 158) de Britse Naomi Broady (WTA 257) treft. Kimberley Zimmermann (WTA 244) opent tegen de Kroatische Tereza Mrdeza (WTA 218), Maryna Zanevska (WTA 219) kijkt tot slot de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 304) in de ogen. Elise Mertens (WTA 12), Kirsten Flipkens (WTA 49) en Alison Van Uytvanck (WTA 51) mogen zich rechtstreeks opmaken voor de hoofdtabel.







Zowel de mannen als vrouwen moeten drie kwalificatierondes overleven om een plek in de hoofdtabel veilig te stellen.

Bron: Belga