Antwerpse gemeenteraad geïnstalleerd, Bourgondische coalitie kan starten

In Antwerpen heeft vanavond de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaatsgevonden, waarbij de verkozenen van de verschillende partijen en de schepenen de eed afleggen. Alleen bij CD&V en Groen nemen een of meerdere opvolgers de plaats in van een verkozene die besloten heeft om niet te zetelen. De Bourgondische coalitie van N-VA, sp.a en Open Vld onder leiding van burgemeester Bart De Wever (N-VA) zit nu echt in het zadel. Bij CD&V neemt Sam Voeten zoals aangekondigd de plaats in van lijsttrekker Kris Peeters, die naar eigen zeggen wel een belangrijke rol binnen de Antwerpse afdeling van de partij wil blijven spelen, maar in de gemeenteraad ruimte wil geven aan vernieuwing. Bij Groen zijn er maar liefst vier personeelswissels (op een totaal van elf zetels): nationaal partijvoorzitter Meyrem Almaci, Europees parlementslid Bart Staes, voormalig minister Mieke Vogels en Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel staan om uiteenlopende redenen hun plaats af aan opvolgers Joris Giebens, Koen De Vylder, Nordine Saidi Mazarou en Omar Fathi.

Na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden zijn ook de schepenen van het nieuwe stadsbestuur beëdigd. N-VA levert naast burgemeester De Wever vijf schepenen (Koen Kennis, Annick De Ridder, Nabilla Ait Daoud, Ludo Van Campenhout en Fons Duchateau), sp.a twee (Jinnih Beels en Tom Meeuws) en Open Vld één (Claude Marinower). Sp.a mag in principe nog een derde schepen aanduiden, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten, maar daarvoor werd intern voorlopig geen kandidaat gevonden. Meeuws neemt die bevoegdheid er voorlopig bij, vermoedelijk komt er pas ten vroegste na de federale en Vlaamse verkiezingen van mei een extra schepen.







bron: Belga