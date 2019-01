“De kans is groot dat je afgaat als een gieter”

Guillaume Van der Stighelen is mede-oprichter van het internationale reclamebureau Duval Guillaume en schudde door de jaren heen verschillende catchy slogans uit zijn mouw. Maar na 30 jaar stapte de reclamemaker uit het wereldje. Nu schrijft Guillaume voor diverse kranten en tijdschriften. “Ik had twee keuzes: of ik bleef in een hoekje zitten of ik maakte nog iets van mijn leven.”

De angst om te falen houdt veel Vlamingen tegen om te ondernemen. Is die angst herkenbaar voor u?







“Ik ben nooit bang geweest om te falen. Dat is iets waar ik nooit van wakker heb gelegen. Zolang ik iets leuk vond, bleef ik ervoor gaan. Al faalde ik tijdens mijn periode bij Duval Guillaume voortdurend. Zo had ik voor een campagne vaak tien verschillende ideeën waarvan er dan negen de vuilbak in gekieperd werden. Maar desondanks haalde ik heel veel plezier uit mijn werk, dus voor mij was dat geen probleem.”

Hebt u moeilijke momenten gekend bij Duval Guillaume?

“In 2008 hadden we een succesvol bureau in New York. We mochten zelfs een campagne voeren voor Coca-Cola. Maar toen sloeg de financiële crisis hard toe en moesten we het kantoor sluiten. Dat was heel zwaar, want opeens moesten we aan fantastische mensen vertellen dat ze geen werk meer hadden.”

“Een ander moeilijk moment voor mij was toen Duval Guillaume een transformatie onderging en het bedrijf een nieuwe CEO kreeg. Die besloot dat hij niet langer met mij wilde samenwerken.”

Hoe bent u terug rechtgekrabbeld?

“Ik had twee keuzes: of ik bleef in een hoekje zitten of ik maakte nog iets van mijn leven. Het is het laatste geworden. Ik sloot mijn reclamehoofdstuk af omdat ik er op dat moment geen vreugde meer uithaalde en begon liedjes en gedichten te schrijven om mijn hoofd leeg te maken. Ik zit nu zelfs in een band, ‘De Grungblavers’.”

“Niet veel later werd ik gevraagd om stukjes te schrijven voor onder andere De Morgen. Daardoor vond ik opnieuw terug arbeidsvreugde.”

Hebt u nog tips voor startende ondernemers?

“Ja, durf te falen en verlaat de bewandelde paden. Creëren is loslaten. De kans is groot dat je afgaat als een gieter, maar succes nastreven is nu eenmaal frustrerend. Doe vooral ook iets wat je zélf leuk vindt en laat je niet onder druk zetten door je familie of vrienden. Het belangrijkste is dat je plezier ervaart tijdens je werkuren.”

Lees meer verhalen van ondernemers op www.metfalenenopstaan.be