Side Effects: een kaartspel dat je gek maakt

Een nieuw jaar vraagt om nieuwe hobby’s. Daarom ontdekt Metro samen met jou de wondere wereld van boardgames. Het duistere kaartspel Side Effects bijt de spits af.

Side Effects van Pillbox Games sleurt je mee in een wereld vol manie, depressie en angstaanvallen. Het leven is er geen rozengeur en maneschijn, maar pure kwelling. Het doel van het spel is simpel: zo snel mogelijk genezen. Medicatie en therapie liggen binnen handbereik, maar een terugval kan plots opduiken en trekt je mee in een neerwaartse spiraal.

Inhoud







Side Effects bevat 100 kaarten en een set spelregels, goed voor twee tot acht spelers. Wat onmiddellijk opvalt, is het verbluffende artwork. Zelfs de binnenkant van de doos is gedetailleerd uitgewerkt. De extra opbergruimte doet alvast hopen op toekomstige uitbreidingen.

Spelregels

Het doel van het spel is om als eerste al jouw ziektes kwijt te spelen. Dat kan door middel van medicatie, door in therapie te gaan of door simpelweg te voorkomen dat de andere patiënten genezen.

Iedere patiënt begint met vier van de acht unieke aandoeningen die van zijn leven een ware hel maken: manie, suïcidale neigingen, depressie, tremor, gokverslaving, angststoornissen, impotentie en anorexia.

Doorheen het spel kan je jouw aandoeningen genezen met medicatie, maar dat is niet zonder risico. Dat blauwe pilletje tegen je depressie geeft de andere patiënten de kans om je met impotentie, anorexia of suïcidale neigingen op te zadelen. De enige manier om te voorkomen dat je tegenstanders je geen nieuwe ziektes aanpraten, is door in therapie te gaan.

Is jouw tegenstander bijna ‘genezen’? Dan kan je ervoor zorgen dat hij een aanval krijgt van één van zijn aandoeningen, of kan je hem immuun maken voor zijn medicatie.

Ons verdict

Wij raden Side Effects aan voor iedereen met een gevoel voor zwarte humor. De eenvoudige spelregels zijn het grootste pluspunt. Je hebt het spel in vijf minuten onder de knie, maar je bent er een hele avond mee zoet. Een must-have voor iedere zichzelf respecterende (board)gamer.

Opgepast, Side Effects kan vergevorderde spelverslaving veroorzaken. Raadpleeg je huisarts indien dit zich voordoet.

(rv)

Score

Box content: 3/5

Regels en spelmechanisme: 4/5

Artwork: 5/5

Replayability: 5/5