Sandra Oh viert diversiteit op Golden Globes 2019

Het awardseizoen is officieel van start gegaan met de uitreiking van de Golden Globes. Voor de 76ste keer werden de prijzen uitgereikt in het Beverly Hills Hotel in Los Angeles. De prijsuitreiking zet vaak de toon voor de Oscars. De verrassende winnaars van de avond waren ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘Green Book’. De Belgische film ‘Girl’ van Lukas D’hondt moest de duimen leggen voor ‘Roma’ van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón in de categorie ‘Beste Anderstalige Film’.

Een awardshow zou geen awardshow zijn zonder sociopolitieke statements. Een wet die ook van toepassing is op de Golden Globes. De show werd dit jaar gehost door acteurs Andy Samberg en Sandra Oh. Voor de eerste keer mocht een vrouw van Aziatische afkomst de Golden Globes presenteren. Oh schreef nogmaals geschiedenis toen ze de award won voor ‘Beste Actrice’. Het was van 1981 geleden dat een actrice van Aziatische afkomst die prijs mee naar huis mocht nemen.

“Ik wou op dit podium staan om getuige te zijn van de veranderingen die hier momenteel plaatsvinden”, zei Oh in de openingsmonoloog. “Dit moment is écht. Ik zie jullie allemaal, al deze gezichten die symbool staan voor de verandering.” De actrice benadrukte bovendien dat dit jaar de nominaties behoorlijk etnisch divers waren en ze verwees ook naar de megasuccessen van films zoals ‘Black Panther’ en ‘Crazy Rich Asians’.

De meeste grapjes tijdens de openingsmonoloog waren onschuldig, maar eentje, over het witwassen van Aziatisch-Amerikaanse rollen, passeerde niet onopgemerkt. “‘Crazy Rich Asians’ is vanavond genomineerd . Het is de eerste grote film met een Aziatische hoofdrol sinds ‘Ghost In The Shell’ en ‘Aloha’,” haalde Oh uit. De actrice refereerde naar de blanke actrices Scarlett Johansson en Emma Stone, die in laatstgenoemde films de Aziatische hoofdrollen op zich namen. Uit beeld klonk een hilarische “het spijt me”, al herkenden heel wat kijkers meteen de stem van Stone.

(Lees verder onder de video.)

Sandra Oh: [“Crazy Rich Asians”] is the first studio film with an Asian American lead since “Ghost in the Shell” and “Aloha.” Emma Stone [in the crowd]: I’M SORRY! pic.twitter.com/YI1S7sLvPH — David Mack (@davidmackau) 7 januari 2019

Verrassende winnaars en verliezers

‘Bohemian Rhapsody’, de film over het leven en werk van Freddie Mercury, haalde het in de categorie ‘Beste Drama’ van grote kanshebber ‘A Star Is Born’ en ‘BlacKkKlansman’. ‘Green Book’ mocht dan weer het beeldje voor ‘Beste Komedie’ in ontvangst nemen. In de film staat de vriendschap tussen een zwarte klassieke pianist en zijn blanke chauffeur in de jaren 60 centraal.

Voor ‘A Star Is Born’ was het dus even slikken. De film kreeg wel de Globe voor beste originele song, maar kon de vier andere nominaties niet verzilveren.

Net zoals ‘Girl’ vielen ook de andere genomineerden met een Belgisch tintje niet in de prijzen. Timothée Chalamet maakte kans op de prijs voor ‘Beste Bijrol’ in ‘Beautiful Boy’ van Felix Van Groeningen. Jakob Verbruggens ‘The Alienist’ kon geen van zijn twee nominaties, ‘Beste Tv-serie’ en ‘Beste Acteur in een Tv-serie’ binnenrijven.