IN BEELD. De échte ster van de Golden Globes was het Fiji-watermeisje

Heel wat sterren passeerden de revue op de rode loper, maar één iemand ging online met alle aandacht lopen: het Fiji-watermeisje.

Twitteraars merkten in veel foto’s al snel een meisje in de achtergrond op dat Fiji-waterflesjes uitdeelde aan de celebs. De mysterieuze dame bleek Kelleth Cuthbert te zijn, een promomodel. Dankzij haar sensuele blikken en professionele poses veroverde ze het internet. Ze werd meteen ook de eerste meme van 2019 en heeft ondertussen haar eigen Twitter-account.

There are two kinds of people in the world: the ones who desperately tries to shine and the ones who shine bright like a diamond. #GoldenGlobes #fijiwatergirl pic.twitter.com/E67OeuBqcr

— FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 7 januari 2019