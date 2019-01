Geef je deze honden een nieuwe thuis?

Elke week zet Metro enkele honden in de kijker die geadopteerd kunnen worden bij SHIN (Spaanse Honden In Nood). Met deze lieve viervoeters ben je nooit meer alleen.

Percy (refnr 13392)

Hoi, ik ben Percy. Ik ben een zeer lieve, zachte knuffelaar, een voorbeeld van een hond. Als ik mee mag gaan wandelen ben ik echt happy, want ik heb wel beweging nodig! Ik ben verzot op een balletje en hou van water, een ideale speelkameraad voor grotere kinderen dus. Ik ga ook heel goed om met andere honden, als ik even de tijd krijg om aan hen te wennen. Ik wacht al even op een baasje maar wie voor mij gaat, zal een heel lieve en goede hond hebben.

Tompoes (refnr 15426)

Ik ben Tompoes, een gezonde, speelse kapoen die niet kan wachten om de wereld te verkennen. Ik ben sociaal, altijd vrolijk en gek op spelen, om daarna uitgeteld op je schoot in slaap te vallen. Ik ben op zoek naar een toffe, gezellige familie die mij een warm mandje wil geven! Wie wil mij een nieuwe en mooie toekomst bieden? Plezier gegarandeerd!

Jeffrey (refnr 14156)

Mijn naam is Jeffrey. Ik ben een grote, mooie, actieve jongen, die een tuin zeker en vast zal appreciëren. Ik kan het goed vinden met andere honden, al durf ik soms wel eens de grote man uit te hangen tegenover reuen die even groot of groter zijn. Met mensen ben ik erg lief. Ik ben wel waaks, maar als ik je ken, ben ik je beste vriend!

Interesse in Percy, Tompoes of Jeffrey?

Je kan al onze te adopteren hondjes terugvinden op onze website: www.shin.be . Stuur vervolgens een mail naar [email protected] , of bel naar 0474/19.10.75. Voor de adoptie van onze honden vragen we een steunbijdrage van 300 euro. Zijn hierin inbegrepen: medische check-up, tandzorg, vaccinatie, sterilisatie/castratie (vanaf 6m), chip, ontworming, behandeling tegen vlooien en de vlucht vanuit Spanje. Behoudens expliciet anders vermeld, verblijven al onze honden in ons asiel in Spanje. Meer info over SHIN/ACE (Spaanse Honden in Nood/Animal Care Espana) vind je hier: www.shin.be