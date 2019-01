GAMES. ‘Super Smash Bros. Ultimate’: De ultieme knokpartij

Videogames zitten vol kleurrijke, gevarieerde personages. Drop al die helden in een arena en laat ze het onderling uitvechten. Zo simpel, maar briljant is het principe van ‘Super Smash Bros. Ultimate’!

Wie is de sterkste: Mario of Sonic? Wat zou er gebeuren als Ryu uit ‘Street Fighter’ het opnam tegen Snake uit ‘Metal Gear Solid’? Of als Pac-Man een robbertje zou vechten met Pikachu? Het lijken op het eerste gezicht onwaarschijnlijke duels, maar daar is waar het in ‘Super Smash Bros. Ultimate’ op de Switch allemaal om draait.

‘Super Smash Bros. Ultimate’, de vijfde episode van de saga, bundelt alle personages uit de vorige games en pakt ook uit met een handvol nieuwkomers. Goed voor in totaal 74 vechters en 103 arena’s. Ook die zijn heerlijk gevarieerd en inventief. Allemaal zijn ze geïnspireerd op de werelden van de personages én evolueren ze tijdens de gevechten. Tot slot verschijnen er ook willekeurig objecten tijdens elke knokpartij, van blauwe schilden tot Pokéballs en bonusboxen. Er zijn er meer dan honderd verschillende en dat maakt de actie alleen maar pittiger.

Als het kriebelt, moet je knokken

Zowel in solo- als multiplayermodus zit er heel wat content verstopt achter de soms wat rommelige interface. Zoals in elke ‘Super Smash Bros.’ zijn de multiplayergevechten het kloppende hart van de game, op hetzelfde scherm met verschillende consoles of online. Gewoon je arena kiezen (ze zijn allemaal open van in het begin), de regels afspreken en de heerlijke chaos kan beginnen (met tot acht spelers tegelijk)! In het begin zijn er slechts acht vechters beschikbaar. Alle andere ontdek en unlock je al spelende. Je zal dus eerst flink wat uurtjes moeten knokken – in solomodus deden wij er 15 uur over – voor je toegang krijgt tot de volledige cast.

‘Super Smash Bros. Ultimate’ is in de eerste plaats een ideale multiplayer, maar ook de solomodus is rijk en gevarieerd. Je kan het ook online opnemen tegen spelers van overal ter wereld, al heb je daar – net als bij ‘Mario Kart 8 Deluxe’ en ‘Mario Tennis’ – wel een Switch Online-abonnement voor nodig.

Atypische gameplay

‘Super Smash Bros. UItimate’ is geen vechtspel zoals alle andere. Een partijtje is niet gedaan als de levensbalk van een speler op nul staat. Om te winnen, moet je je tegenstanders de arena uit flikkeren. En zo is de hele gameplay vrij atypisch en soms ronduit verwarrend voor wie niet vertrouwd is met de saga. Elk personage heeft bijvoorbeeld een ander gewicht, een andere snelheid en verschillende moves. Beginners moeten echt wel een paar uur trainen om alle subtiliteiten van de game onder de knie te krijgen en de personages te vinden die perfect bij hun stijl passen.

‘Super Smash Bros. Ultimate’ is dé eindejaarstitel voor Nintendo. En hij stelt niet teleur. Met zijn vijfsterrencast, 74 vechters, ruim 100 arena’s en gevarieerde spelmodi is dit zonder twijfel de ultieme versie van Super Smash Bros en de beste uit de reeks. Soms een beetje rommelig, maar altijd toegankelijk voor elk type speler. Kortom, een unieke ervaring, zowel solo als in multiplayer.

(tw)