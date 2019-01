CHECK-IN. Luxueus ondergronds hotel opent de deuren in China

Een verlaten steengroeve, ongeveer 32 kilometer van Shanghai, werd onlangs omgetoverd tot het indrukwekkende luxehotel InterContinental Shanghai Wonderland. Het vijfsterrenhotel is in de Sheshan Mountain Range geïntegreerd en bestaat uit 18 verdiepingen en 336 kamers.

Hotelinfo

Waar?: Songjiang, Shanghai, China







Wat?: Op de site kan je extreme sporten uitoefenen of de steengroeve bezoeken. Wil je in het hotel overnachten, dan kan dit zowel bovengronds als ondergronds. De onderste twee verdiepingen bevinden zich zelfs onder water, waardoor je in slaap valt met een uniek uitzicht. Het duurde tien jaar om dit ambitieuze project te bouwen.

Martin Jochman, architect: