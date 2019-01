BIZAR. Vrouw kan haar goudvis niet meer vinden

Een Britse vrouw is wanhopig op zoek naar haar goudvis. Het beestje verdween op nieuwjaarsdag en is sindsdien spoorloos verdwenen.

Na een nachtje feesten wou een Britse vrouw genaamd Tanya haar goudvis Dave en drie vriendjes eten geven, toen ze vaststelde dat Dave er niet meer was. “Ik kocht hem vijf jaar geleden en nu kunnen we hem niet meer vinden”, vertelde Tanya aan de Swindon Advertiser. “Het is echt bizar. Er zit een deksel op ons aquarium. Ik heb het ding helemaal doorzocht, zelfs in de keuken en in de gootsteen heb ik gekeken.”

Kannibalisme







Tanya heeft ook nog twee honden, maar is ervan overtuigd dat Alfie en Pippin de goudvis niet hebben opgegeten omdat ze gewoonweg te klein zijn om aan het aquarium te kunnen. Er bestaan echter wel voorbeelden van goudvissen die elkaar opeten, maar dat gebeurt slechts zelden. Als een goudvis sterft, gebeurt het wel eens dat soortgenoten hem oppeuzelen.

‘Finding Nemo’

De verdwijning van Dave riskeerde een klucht te worden toen vrienden een Facebookpagina met de titel ‘Finding Davo’ maakten, gebaseerd op de film ‘Finding Nemo’. Anderen hingen dan weer posters op met de oproep om Dave terug naar huis te brengen. Ondanks alle verwoede pogingen is Dave nog steeds niet terecht.