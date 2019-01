Bizar. Lush komt met opvallende Valentijnscollectie

Valentijn, het lijkt nog veraf, maar over een goede maand is het zo ver. Je denkt – net zoals wij – waarschijnlijk spontaan aan rozen, hartjes, chocolade… Zoals elk jaar komt cosmeticamerk Lush ook nu weer met een Valentijnscollectie. En die is dit keer wel heel opvallend.

Perziken en aubergines

Je koopt ze bij de groenteboer, maar in emoji-taal doen ze ook aan iets anders denken. Juist ja. Voor zij die niet zo’n suggestief brein hebben: billen en penissen. Hoewel het iets anders is dan de gebruikelijke zoete bedoening voor Valentijn, vallen de bruisballen in elk geval wel op. En op sociale media tonen mensen massaal hun genoegen over de originele producten. Dit jaar gaan we op 14 februari dus niet in bad met rozenblaadjes, maar met een aubergine. Wij zijn al benieuwd naar de ludieke Instagramcontent.