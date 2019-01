Vrouw komt om na verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Zonnebeke

Een 71-jarige vrouw is zaterdagavond overleden na een aanrijding in de Frezenbergstraat in Zonnebeke. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket. De dader reed na het ongeval gewoon door maar kon worden gevat. Het ongeval gebeurde zaterdagavond omstreeks 22 uur in Zonnebeke in de Frezenbergstraat die naast de A19 loopt. Het gaat om een kleine straat waar geen verlichting is.

De vrouw reed op haar fiets toen ze werd aangereden. De man stopte niet om hulp te bieden en reed gewoon door. De politie kon op basis van de brokstukken achterhalen om welk type voertuig het ging en kon de man later op de avond nog inrekenen. Het is nog onduidelijk of de dader vandaag nog voor de onderzoeksrechter verschijnt.

De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

bron: Belga