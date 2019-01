In faciliteitengemeente Linkebeek hebben [email protected] en Activ’ aan Ensemble LKB Samen een ultiem voorstel overgemaakt. Beide partijen geven de LKB-groep van Damien Thiéry tot middernacht de tijd om te reageren. Van zijn antwoord zal het afhangen of Linkebeek deze legislatuur met twee of met drie partijen bestuurd zal worden. Dat is uit goede bron vernomen. De nieuwe gemeenteraad in Linkebeek wordt maandagavond geïnstalleerd. De Franstalige lijsten Lin[email protected] en Ensemble LKB Samen haalden bij de gemeenteraadverkiezingen in oktober respectievelijk zeven en vijf van de vijftien gemeenteraadszetels, de tweetalige lijst Activ’ de resterende drie zetels. Omdat in faciliteitengemeenten schepenen rechtstreeks verkozen worden, heeft [email protected] sowieso twee schepenmandaten en LKB één.

De drie partijen raakten het tot dusver echter niet eens over wie burgemeester wordt. Yves Ghequière, die als lijsttrekker van de grootste fractie en kandidaat met de meeste voorkeurstemmen het ambt het meest ambieert, heeft hiervoor één handtekening tekort. De andere partijen weigerden die tot nog toe te leveren. Er werd wel al overlegd over het voorstel van Activ’ om Linkebeek samen te besturen en een “algemene meerderheid” te vormen.

bron: Belga