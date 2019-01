Uitbater van uitgebrande Poolse escape room aangehouden

De uitbater van de Poolse escape room waar vrijdag vijf tienermeisjes om het leven kwamen in een brand, is aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man met een blanco strafblad. Vrijdagnamiddag brak in een escape room in Koszalin, in het noorden van Polen, een brand uit in een escape room. Vijf meisjes van 15 jaar die er een verjaardag vierden, overleefden het vuur niet. Een 25-jarige man liep zware brandwonden op.

De uitbater van de escape room is vandaag aangehouden, kondigde politiecommissaris Jaroslav Szymczyk aan tijdens een persconferentie. Het gaat om een 28-jarige man uit de provincie Groot-Polen, die nog niet bekend was bij het gerecht.







Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand in een ruimte naast de escape room, mogelijk door een ontplofte gasfles. De meisjes zaten vast in de escape room: het gaat om een spel waarbij de deelnemers opgesloten worden in een ruimte en aan de hand van puzzels en raadsels een weg naar buiten moeten vinden.

Escape rooms worden steeds populairder in Polen, maar tot nog toe moesten de uitbaters zich niet aan bijzondere veiligheidsmaatregelen houden. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski kondigde meteen na de brand aan dat alle escape rooms in het land brandveiligheidscontroleurs over de vloer zullen krijgen. In totaal gaat het om ongeveer 1.100 etablissementen, waarvan er al 200 zijn gecontroleerd, kondigde premier Mateusz Morawiecki aan. Een paar zaken zijn al gesloten, maar hoeveel dat er precies zijn wilde de premier niet kwijt.

Bron: Belga