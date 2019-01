In Ridderkerk in het westen van Nederland is zaterdagavond een jongetje van 1 jaar oud van de eerste verdieping gegooid. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het incident gebeurde omstreeks 18 uur, maar het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

De politie heeft in dezelfde straat een man van 41 jaar aangehouden. Wat zijn rol precies is en wat zijn relatie is ten opzichte van het slachtoffertje, wordt onderzocht.

Bron: Belga