Partido Populair krijgt veel kritiek nadat ze Spaanse premier dood wenst op Twitter

In Spanje heeft de conservatieve oppositiepartij Partido Popular zaterdag heel wat kritiek gekregen omwille van een videoboodschap op Twitter. De partij liet er verstaan de dood van de socialistische premier Pedro Sanchez te wensen. De Partido Popular erkende inmiddels dat het in de fout ging. De minderheidsregering reageerde woedend na de post. Via een mededeling zei de regering dat het de procureur vat om na te gaan of de tweet tegen de wet ingaat, en indien dat het geval is, om de auteurs en verspreiders voor de rechter te brengen.

De PP postte de video daags voor Driekoningen. Bij de Spanjaarden is dat het populaire feest in de periode rond de jaarwisseling waarbij kinderen cadeautjes krijgen, ditmaal van de Drie Wijzen. In het fragment is een sketch te zien van een man die het wenslijstje van zijn zoon leest, die op zijn knieën zit. “Mijn favoriete zangeres was Amy Winehouse, en jullie hebben me haar ontnomen. Mijn favoriete acteur was Robin Williams, en jullie hebben me hem ontnomen. Mijn favoriete komiek was Chiquito de la Calzada, en jullie hebben me hem ook ontnomen.” En dan volgt de gehekelde wens. “Ik schrijf u een nieuwe brief om jullie te zeggen dat mijn favoriete eerste minister Pedro Sanchez is.”

De partij moest omwille van de commotie de tweet intrekken en publieke excuses aanbieden. “Het was niet onze bedoeling te kwesten of eender wie schade te berokkenen. Het was een fout.”

Bron: Belga