Opnieuw uitstel voor Israëlisch-Palestijns vredesplan van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump zal “binnen enkele maanden” zijn vredesplan voor het Israëlisch-Palestijns conflict voorstellen. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman vandaag gezegd. Het plan had er eigenlijk al voor het einde van het jaar moeten zijn. In september had president Trump nog gezegd dat hij zijn vredesplan “binnen twee à vier maanden” publiek zou maken. Maar intussen is het 2019, en laat het plan dus nog enkele maanden op zich wachten, zei ambassadeur Friedman zondag in de marge van het bezoek van de veiligheidsadviseur van het Witte Huis John Bolton aan Israël.

Eén en ander zou te maken hebben met de vervroegde verkiezingen in Israël, die voorzien zijn voor 9 april. De regering kwam daar onder druk te staan toen Yisrael Beiteinu, de partij van gewezen minister van Defensie Avigdor Lieberman, uit de coalitie stapte. Het vredesplan van Trump zou te veel controverse oproepen om nog voor die verkiezingen te worden voorgesteld.







Volgens Friedman spelen de verkiezingen inderdaad een rol in de beslissing, maar zijn ze niet de enige factor. Het plan moet nog verfijnd worden, zei hij vandaag. “We willen het publiek maken wanneer het de beste kansen heeft om goed ontvangen te worden.”

De laatste keer dat Israël en Palestina tot een vredesverdrag kwamen dateert van 1993 met de Oslo-akkoorden. Maar sindsdien “zijn er heel veel dingen gebeurd”, zei Friedman.

President Donald Trump steekt niet onder stoelen of banken dat hij een fervente voorstander is van het Israëlisch beleid. Zo verhuisde hij de ambassade van de Verenigde Staten van Tel Aviv naar Jeruzalem, tot grote woede van de Palestijnen en een groot deel van de internationale gemeenschap. De Palestijnse Autoriteit onder leiding van Mahmoud Abbas heeft daarop alle contacten met het Witte Huis bevroren en weigert deel te nemen aan een vredesproces als Washington die beslissing niet terugdraait.

