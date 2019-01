Negentigjarige Amerikaanse wielrenner verliest titel wegens doping

Carl Grove, een 90-jarige Amerikaanse wielrenner die vorig jaar met een nieuw wereldrecord landskampioen werd bij de veteranen, verliest zijn titel nadat hij positief testte op doping. Dat maakte het Amerikaanse anti-dopingagentschap USADA bekend. In het urinestaal na de wedstrijd in juli werd het anabole steroïde trenbolon aangetroffen. Volgens het USADA is dit verboden middel waarschijnlijk afkomstig van het eten, de avond voor de wedstrijd, van vlees dat met hormonen bewerkt was. Het anti-dopingagentschap schorstte de atleet niet maar gaf hem een waarschuwing. Hij verliest wel zijn titel op de Masters Track National Championships in de categorie 90-94 jaar en zijn wereldrecord.

bron: Belga