Melkweg op koers om met satellietsterrenstelsel te botsen

De Melkweg is op koers om over 2,4 miljard jaar te botsen met de Grote Magelhaense Wolk, een satelliet van ons sterrenstelsel die 163.000 lichtjaar verwijderd is. Dat blijkt uit berekeningen van de universiteit van Durham, in het noordoosten van Engeland. De bevindingen van het team van kosmoloog Marius Cautun verschenen in het vakblad “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. De Grote Magelhaense Wolk bestaat uit zowat 15 miljard sterren en kwam slechts 1,5 miljard jaar geleden in de buurt van de Melkweg. Astronomen dachten lange tijd dat het sterrenstelsel ofwel in een baan rond de Melkweg zou gaan draaien, ofwel zou ontsnappen aan de zwaartekracht van de Melkweg, omdat het zo snel voortbeweegt.

De onderzoekers van de universiteit van Durham berekenden echter dat de Grote Magelhaense Wolk bijna twee keer zoveel donkere materie bevat als gedacht. Daardoor verliest het stelsel snel energie en is het op koers om te botsen met de Melkweg. Die botsing zou er komen nog voor die tussen ons sterrenstelsel en het eveneens naburige Andromedastelsel, volgens wetenschappers over 5 tot 8 miljard jaar.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de botsing met de Grote Magelhaense Wolk het leven op Aarde zou beïnvloeden, is er volgens de onderzoekers wel een kleine kans dat ons zonnestelsel uit de Melkweg in de ruimte wordt geslingerd.

Het samenkomen van de twee sterrenstelsels zou ook het slapende zwarte gat in de Melkweg kunnen wekken, zeggen de wetenschappers van de universiteit van Durham. Het zou dan de omringende gassen opslorpen en tot tien keer groter worden en kosmische straling genereren.

Bron: Belga