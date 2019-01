La Liga – Barcelona slaat na zege tegen Getafe eerste kloofje in titelrace

Barcelona heeft zondag op de achttiende speeldag in La Liga gouden zaken gedaan in de Spaanse titelrace. Terwijl concurrenten Real Madrid, Atlético Madrid en Sevilla met de punten morsten, boekte Barça een 1-2 overwinning op bezoek bij Getafe. De Catalanen zetten grote rivaal Real zo al op tien punten achterstand. Eerste achtervolger Atlético bleef bij de verrassende titelaspirant Sevilla steken op een gelijkspel (1-1). De andere Madrileense club ging in eigen huis met de billen bloot tegen Real Sociedad (0-2). Mits een zege tegen Getafe, de derde Madrileense ploeg in de top zeven, nam leider Barcelona een voorsprong op zijn uitdagers.

Barcelona had het moeilijk in de openingsfase en kwam met de schrik vrij. Het doelpunt van Mata werd na een lichte duwfout afgekeurd. De Catalaanse grootmacht ontfermde zich nadien over het leer en kwam via Messi (20.) op voorsprong. De Argentijnse vedette werkte het leer in twee tijden subliem voorbij doelman Soria. Barça dacht na een fantastische volley van Luis Suarez (39.), die een afvallende bal meteen in doel vlamde, met een dubbele voorsprong de rust in te gaan, maar Jaime Mata (43.) bezorgde de thuisploeg de verdiende aansluitingstreffer.

Getafe was na de pauze lange tijd de betere ploeg, maar wrong de kansen de nek om. Angel schoot voorlangs en Barça-doelman Ter Stegen bracht knap redding op de kopbal van Cabrera. Mata liet zijn tweede van de avond onbegrijpelijk liggen voor een leeg doel. Messi kreeg nadien twee prima mogelijkheden om de partij dood te doen, maar goalie Soria hield Getafe in de wedstrijd. Het brak Barcelona niet zuur op. Thomas Vermaelen herstelt nog van een blessure en stond niet op het wedstrijdblad.

De troepen van Ernesto Valverde voeren de stand aan met 40 punten. Daarna volgen Atlético (35), Sevilla (33), Alaves (31), Real Madrid (30), Betis (26) en Getafe (25).

bron: Belga