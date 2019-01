De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) heeft vandaag het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar) op haar naam geschreven. Pliskova klopte in de finale de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 27) in drie sets: 4-6, 7-5 en 6-2. De wedstrijd nam 2 uur en 11 minuten in beslag.

Het is de twaalfde WTA-titel voor Pliskova. Begin 2017 was ze al een keer de beste in Brisbane. Tsurenko veroverde in haar loopbaan al vier WTA-eindzeges.







bron: Belga