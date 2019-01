De Japanner Kei Nishikori (ATP 9) heeft vandaag de eindzege op het ATP-toernooi in het Australische Brisbane (hard/527.880 dollar) op zak gestoken. Nishikori klopte in de finale de Rus Daniil Medvedev (ATP 16) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 6 minuten.

Nishikori veroverde eerder in zijn carrière elf ATP-titels, maar de laatste dateerde al van 2016 in Memphis. Nu knoopt de Aziaat dus weer aan met de zege. Medvedev telt drie eindzeges, allen behaald in 2018.







bron: Belga