Indonesië getoffen door aardbeving met magnitude 6,6

Indonesië is maandagochtend vroeg (plaatselijke tijd) getroffen door een aardbeving van 6,6 op de schaal van Richter. Dat meldt het Amerikaanse geologische instituut USGS. Er is geen tsunami-waarschuwing van kracht.

De aardbeving deed zich voor op een diepte van 60 kilometer onder de Molukkenzee tussen de Indonesische eilanden Celebes en Halmahera en op ongeveer 175 kilometer ten noorden van het eilandje Ternate.

Er zijn voorlopig nog geen berichten van schade of slachtoffers, en het Indonesisch geofysisch agentschap heeft geen tsunami-waarschuwing afgekondigd.

Eind december werd Indonesië getroffen door een tsunami toen een vulkaan tussen de eilanden Sumatra en Java uitbarstte. Daarbij vielen meer dan 400 doden.

In juli en augustus kreeg de eilandengroep een hele serie aardbevingen over zich heen. In september kwamen bij een aardbeving en daaropvolgende tsunami meer dan 2.200 mensen om het leven op het eiland Sulawesi.







bron: Belga