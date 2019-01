Elfde editie van Winterland lokte 630.000 bezoekers naar Hasselt

Het evenement Winterland in Hasselt klokte zondag af op 630.000 bezoekers. Dat cijfer is zondag bekendgemaakt. De elfde editie opende zaterdag 24 november de deuren. De grootste winterhappening van Limburg was vorig jaar goed voor meer dan 700.000 bezoekers. Dit jaar was het evenement wel een week korter. Er was vorig jaar veel juridisch gekissebis over het evenement, want een rechter moest oordelen of Winterland al of niet mocht plaatsvinden. Voor de vorige editie van 2017-2018 kreeg de organisatie ook af te rekenen met een zware brand in een bedrijfshal van de vroegere Philips-fabrieken, waar veel materialen lagen opgeslagen. Desondanks was Winterland 2018-2019 opnieuw een succes. De organisatie zette voor de elfde editie in op belevingsentertainment. De bezoekers kregen winterse gezelligheid geserveerd met een ijspiste, het Grand Café, de spiegeltent, het huis van de Kerstman, talrijke kraampjes en attracties, goed voor 12.000 vierkante meter winterpret op het Kolonel Dusartplein. Een 35 meter hoge reuzenrad was de blikvanger, waarbij 144 mensen per rit een uniek zicht kregen op de Hasseltse binnenstad en omgeving.

bron: Belga