Egyptische politieman komt om bij ontmantelen bom aan Koptische kerk

Een Egyptische politieman die gespecialiseerd is in het ontmantelen van explosieven, is zaterdagavond omgekomen bij het onschadelijk maken van een bom aan een Koptische kerk in Caïro. Twee andere agenten raakten bij de explosie gewond. De bom was geplaatst voor de kerk al-Azraa Wa Abou Sifin, in de buitenwijken van de Egyptische hoofdstad. Binnen twee dagen vindt het Koptische kerstmis plaats, wat door de geloofsgemeenschap uitgebreid gevierd wordt. Maar de Koptische christenen, goed voor zo’n 10 procent van de bevolking, zijn het voorwerp van aanslagen in Egypte en dus werden de veiligheidsmaatregelen de jongste weken fors opgevoerd. De voorbije twee jaar kwamen al meer dan honderd christenen om. De aanslagen worden vaak opgeëist door IS.

Maar ook agenten en toeristen zijn het doelwit van de terreurbeweging, die zou opereren vanuit de Sinaï.

Bron: Belga