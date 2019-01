Congolese verkiezingen – Kabila-protégé Shadary eist de overwinning op

Regime-kandiaat Emmanuel Ramazani Shadary heeft zichzelf uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen in Congo. “We hebben duidelijke aanwijzingen die erop wijzen dat Emmanuel Ramazani Shadary de verkiezingen gewonnen heeft”, zei zijn woordvoerder Aimé Kilolo zondag in de hoofdstad Kinshasa. De Congolese kerk verklaarde eerder al dat oppositiekandidaat Martin Fayulu de duidelijke winnaar is. Shadary en co baseren zich daarvoor op verslagen van het Front commun pour le Congo (FCC), het verkiezingsplatform van het Kabila-kamp. Shadary is de poulain van Joseph Kabila en een voormalig minister van Binnenlandse Zaken. “Onze kandidaat is de winnaar”, zei Kilolo zondag. Hij riep de Congolese kiescommissie op om “de verantwoordelijkheid op te nemen en de resultaten bekend te maken”. Eerder op de dag kondigde de kiescommissie nog aan dat de resultaten pas in de loop van volgende week bekend zullen worden gemaakt, officieel omdat er nog onvoldoende stembiljetten geteld zijn.

De Congolese kerk riep eerder al oppositiekandidaat Martin Fayulu uit tot de winnaar van de verkiezingen. Die baseerde zich de pv’s van de stembureaus, opgesteld door meer dan veertigduizend waarnemers in twintigduizend kiescentra. Volgens de kerk heeft Fayulu zelfs een absolute meerderheid behaald.

