Zondagmorgen omstreeks 9h30 is aan de afrit Zellik van de Brusselse ring een auto door een verkeerd maneuver in een wachtbekken beland. De bestuurder werd lichtgewond naar het ziekenhuis gevoerd. Hij bleek de enige inzittende te zijn in het voertuig. De brandweer en civiele bescherming kwamen ter plaatse. Dat is vernomen bij de persdienst van de federale politie.

bron: Belga