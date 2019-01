Belgen in het buitenland – Real Madrid verliest in eigen huis van Sociedad

Real Madrid is zondag op de achttiende speeldag in de Spaanse Primera Division tegen zijn zesde nederlaag aangelopen. De club van Thibaut Courtois ging in Bernabeu met 0-2 de boot in tegen Adnan Januzaj en Real Sociedad. De Koninklijke was al heel vroeg in de wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Na een fout van Casemiro op Merino, kreeg Real Sociedad een strafschop. Thibaut Courtois had geen verhaal op de poging van Willian José: 0-1 na amper drie minuten voetbal. De Madrilenen maakten zich schoorvoetend baas over het leer. Benzema mikte de gelijkmaker van dichtbij voorlangs in minuut tien. Ook de schoten van Vinicius Junior, die voor het eerst een basisplaats kreeg bij Real, en Gouden Bal Modric veranderden niets aan de tussenstand. De thuisploeg kreeg op slag van rust de beste kans. Een geplaatst schot van Vazquez leek doelman Rulli te verrassen, maar de paal bracht redding voor Real Sociedad.

Ook na de pauze ontbrak het Real Madrid aan wat meeval. In drie tijden werd Rulli niet geklopt, het schot van Vinicius Junior na goed samenspel met Benzema zoefde rakelings naast. Het antwoord van Real Sociedad mocht er ook best zijn. Januzaj dribbelde meerdere spelers en haalde uit. Courtois leek geklopt, maar er zat niet genoeg krul in het schot om binnen te vliegen. Op het uur moest de thuisploeg met een man minder voort, nadat Vazquez zijn tweede geel pakte. De Koninklijke wilde luttele minuten later een strafschop voor een fout van Rulli op Vinicius, maar de ref gebaarde van krommenaas. Januzaj liet aan de overkant de 0-2 liggen. De Rode Duivel mocht alleen op Courtois afgaan, mikte tussen de benen van zijn landgenoot, maar de doelman ging goed plat. Madrid kon geen vuist meer maken en kreeg tien minuten voor tijd de genadeklap. Invaller Ruben Pardo (83.) kopte de 0-2 eindstand binnen.

Barcelona kan zondagavond mits winst tegen Getafe een gouden zaak doen in de titelrace. Na de draw tussen Sevilla en Atlético kan Barça vijf punten weglopen van eerste achtervolger Atlético (35 ptn). Real Madrid is pas vijfde met 30 punten. Voor Sociedad komt er zo onverwachts een einde aan een reeks van vier verliespartijen op rij. Januzaj en co. bezetten de elfde plek in het klassement.

bron: Belga