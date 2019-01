VIDEO. Is dit het grappigste filmpje op Youtube?

Het aanbod aan grappige filmpjes op Youtube is eindeloos. Of het nu gaat om epic fails, mopperende kindjes of hilarische nieuwsfeiten: aan lachmateriaal geen gebrek. Maar het grappigst van al zijn misschien wel de talloze dierenvideo’s.

Google heeft z’n algoritme op punt gesteld en daaruit blijkt dat deze ‘NoNoNo Cat’ het summum van hilariteit is. Natuurlijk is humor altijd subjectief, maar het filmpje heeft ondertussen meer dan twaalf miljoen views. En dat wil toch wat zeggen. Wij vinden het alvast te bizar voor woorden. De ster van de video overleed helaas eerder dit jaar, maar een beter eerbetoon konden we niet bedenken.