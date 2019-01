Toe aan een uitdaging? Doe de ‘No Spend Challenge’

De ‘No Spend Challenge’ is inderdaad wat het lijkt. Helemaal niets uitgeven. Op wat uitzonderingen na dan. Je bepaalt zelf hoe lang je het doet, maar het doel is in elk geval om alleen aan het broodnodige geld uit te geven. Challenge accepted?

Korte termijn, lange termijn

Velen kiezen ervoor om in januari de ‘No Spend Challenge’ te doen, maar je bent natuurlijk vrij om het zelf in te vullen. Een weekend, een week, een maand of misschien zelfs een jaar? Aan jou de keuze. Hoe kort of lang je je er ook aan houdt, uiteindelijk zal je als vanzelf het resultaat ervan merken. Je gaat bewuster om met je geld en bent je beter bewust van de consumptiemaatschappij waarin geld centraal staat.

Waarom?







Bezint eer ge begint. Wijze woorden. Bepaal voor je begint waarom je wil meedoen aan de ‘No Spend Challenge’. Wil je minder afhankelijk zijn van materiële dingen? Moet je besparen omdat je anders niet rondkomt? Of wil je graag sparen voor die lange reis die je steeds blijft uitstellen? Schrijf je beweegredenen en je doelen neer zodat je er op moeilijke momenten even kan naar kijken. Dat zorgt waarschijnlijk voor het nodige doorzettingsvermogen om verder te gaan.

Uitzondering op de regel

Ook handig is het om een lijstje met uitzonderingen te maken. Want nee, het is niet de bedoeling om zonder elektriciteit te zitten of jezelf uit te hongeren. Schrijf bijvoorbeeld op welke vaste rekeningen je moet betalen (elektriciteit, huur, water, telefoonabonnement…) en wanneer. Kijk ook eens naar je lopende abonnementen om te kijken of er een tussenzit dat je eigenlijk niet gebruikt. Ga je in de periode van je challenge op vakantie? Dan is het misschien wijs om op dat moment even een uitzondering te maken. Tenzij je echt in financiële nood hebt, heb je misschien ook geen zin om je wekelijkse date night af te zeggen. Bepaal wat essentieel is voor jou om gelukkig te zijn en schrijf het op.

Houd je uitgaven bij

Of het nu een app of een boekje is, houd je uitgaven bij tijdens de ‘No Spend Challenge’. Zoals je al begrepen hebt, ga je heus wel een beetje geld uitgeven, al was het maar aan boodschappen. Door je uitgaven bij te houden heb je een beter zicht op waar je geld net naartoe gaat. Achteraf kan je dan bekijken of al die uitgaven wel degelijk noodzakelijk waren of niet.

Eten, eten, eten

Een mens moet eten, dus boodschappen doen is nu eenmaal onoverkomelijk. Vaak kopen we in de supermarkt echter heel wat onnodige, bereide rommel uit tijdsgebrek of omdat we onvoorbereid zijn. Zorg er daarom voor dat je voorraadkast goedgevuld is met basisbenodigdheden. Pasta, rijst, kruiden, olijfolie, eieren… Met een goede basis en wat kleine, verse toevoegingen maak je in geen tijd een lekkere maaltijd klaar. Dan ben je dus niet verplicht om een diepvriespizza te gaan kopen. Ook mealpreppen kan een uitkomst zijn tijdens de ‘No Spend Challenge’. Bereid tijdens het weekend bijvoorbeeld je lunch voor de hele week, doe het in potjes en ’s ochtends moet je het gewoon in je tas stoppen – klaar. Hetzelfde geldt trouwens voor je avondeten. En natuurlijk is dat koffietje op weg naar werk leuk, maar een lekkere koffie thuis is veel goedkoper. Zelf als dat betekent dat je wat duurdere koffie koopt dan gewoonlijk. Voorzie ook altijd een hervulbare drankfles zodat je niet onverwacht water moet gaan kopen.

Gratis activiteiten

Zonder dat je je ervan bewust bent, zijn er waarschijnlijk heel wat gratis activiteiten bij jou in de buurt. Natuurlijk kan je een wandeling maken in het park – eerlijk, daar zou iedereen gewoon tijd voor moeten maken. Maar er zijn ook meer gratis filmvoorstellingen, tentoonstellingen, concerten… dan je misschien zou denken. Online zijn er bovendien heel wat gratis cursussen te vinden waar je wellicht niet meteen aan denkt. Wat dacht je van kalligrafie, koekjes bakken of webdesign?

Wat als er iets stuk is?

Je zal zien dat er net tijdens je ‘No Spend Challenge’ iets stuk gaat. Karma is a bitch, nietwaar? Het is stom, maar tegelijk ook de ideale gelegenheid om eens beter na te denken over je aankopen. En om de verschillende mogelijkheden te overwegen. Koop je een nieuw, goedkoop exemplaar? Koop je een nieuw, duurder, maar ook duurzamere variant? Of ga je voor tweedehands? Wellicht is het iets dat je niet vaak nodig hebt en dus gewoon kan lenen? Kortom: loop niet gewoon naar de eerste de beste winkel om iets nieuw te kopen, maar denk er wat langer over na en doe wat onderzoek. Wellicht zal je op die manier heel wat langer van je aankoop kunnen genieten.