“Neuk jullie moeders”. Franck Ribéry steekt scheldtirade af na kritiek

Franck Ribéry moet van zijn ploeg Bayern München een “erg hoge” boete betalen na een scheldtirade op sociale media. Dat meldt de Duitse topclub.

“Franck gebruikte woorden die wij als Bayern München niet mogen aanvaarden”, zei sportief directeur Hasan Salihamidzic. Ribéry plaatste zaterdag een gepeperde tekst op Twitter. De 35-jarige Fransman haalde daarin uit naar al wie kritiek had op een eerder bericht van hem, waarin in een video te zien was hoe hij in een restaurant een stevige entrecôte verorberde.

Gouden entrecôte







Ribéry bestelde echter niet zomaar het eerste het beste stukje vlees: de entrecôte bleek opgediend in een bad van goud. Kostprijs van de delicatesse: 1.200 euro. Het beeld werd gretig opgepikt en becommentarieerd: de ‘golden steak-gate’ was geboren. Tot woede van Ribéry.

“Neuk jullie moeders”

Ribéry liet zich in zijn tekstboodschap helemaal gaan, en schuwde beledigende woorden niet. “Laat me beginnen met een boodschap aan de jaloerse mensen en de haters, die ongetwijfeld door een gescheurd condoom op de wereld zijn gekomen: neuk jullie moeders, jullie grootmoeders en jullie hele stamboom”, klinkt het het weinig sympathiek.