De bib beu? Studenten kunnen in nachtclub blokken

Thuis een overbezorgde moeder die teveel op je vingers kijkt, geen lege stoel meer te vinden in de overvolle stadsbibliotheek of geen zin in eenzame opsluiting op je kot? De laatste jaren zetten steeds meer unieke en markante locaties de deuren open voor blokkende studenten. Passeerden de revue: kerken en kloosters, musea, stadsschouwburgen en zelfs brandweerkazernes. Maar wat dacht je van een nachtclub?

Deze maand worden club Versuz in Hasselt (8-10/01), Cadran in Luik (15-17/01) en de Moose Bar in Leuven (21-23/01) omgetoverd tot studeerlocaties die dag en nacht open zijn. Voor één keer zullen de muziekboxen zwijgen om je concentratie niet te verstoren. Je vindt er wel wifi, notitieboekjes, gratis water, thee en Red Bull en gezonde snacks.







Maar in de Red Bull’s Study Clubs wordt niet alleen gestudeerd. Zo komt sportfysiotherapeut en auteur Jef Geys langs met handige tips en tricks tegen vermoeidheid en stress.

Silent disco

Wie de benen wil losschudden kan meedoen aan de ‘silent disco’ of de VR-experience. Zonder je medestudenten te storen weliswaar.

Vooraf je plek reserveren is helaas niet mogelijk. Je zal dus op tijd moeten opstaan om een plekje in één van de nachtclubs te veroveren.