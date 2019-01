Vaticaan onderzoek klachten van seksueel misbruik tegen Argentijnse bisschop

Het Vaticaan is een onderzoek gestart naar de Argentijse bisschop Gustavo Óscar Zanchetta. De man zou zich schuldig gemaakt hebben aan seksueel misbruik. Óscar Zanchetta is al sinds 2017 aan de slag als raadgever voor het Vaticaan en wordt beschouwd als een goede vriend van paus Franciscus, net als hij een Argentijn. De man was jarenlang bisschop in Orán, in het noorden van het land. Eind vorig jaar hebben verschillende seminaristen klacht tegen hem ingediend voor feiten van seksueel misbruik, schrijven de Italiaanse media.

In de zomer van 2017 nam Óscar Zanchetta op 54-jarige leeftijd plots ontslag uit zijn bisdom in Argentinië, officieel omdat de banden met de andere geestelijken er “erg gespannen” waren, zegt het Vaticaan in een verklaring. “Op het moment van zijn ontslag waren er wel beschuldigingen tegen hem voor zijn autoritaire stijl, maar geen enkele voor seksueel misbruik”, benadrukt het.

Na een korte periode in Spanje is Óscar Zanchetta dan door paus Franciscus benoemd als raadgever binnen Apsa, het instituut dat het vastgoedpatrimonium van het Vaticaan beheert. Ook dan waren er nog geen klachten tegen hem voor seksueel misbruik, zegt het Vaticaan, dat nu wel een vooronderzoek is gestart.

Óscar Zanchetta heeft al “verschillende getuigenissen verzameld”, die nu aan de Conferentie van bisschoppen moeten worden voorgelegd. “Als blijkt dat er elementen zijn om het onderzoek verder te zetten, zal het dossier naar de bijzondere commissie voor bisschoppen gestuurd worden”, benadrukt het Vaticaan. De Argentijn zal zich “onthouden van werk” tot het onderzoek is afgelopen, klinkt het.

Bron: Belga