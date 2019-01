Sneeuw blokkeert automobilisten en vakantiegangers in Oostenrijk

De zware sneeuwval in de Alpen heeft in Oostenrijk tot versperde wegen en annulaties van vluchten geleid. Ten westen van Wenen was zaterdag een belangrijke autowegverbinding een tijdlang geblokkeerd, nadat talrijke vrachtwagens er waren komen vast te zitten. In bergstreken moesten enkele straten wegens lawinegevaar afgesloten worden. Zaterdagnacht wordt de toegang tot het skigebied Obertauern, ten zuiden van Salzburg, verboden, zo liet het plaatselijke bureau voor toerisme weten. In het Sölktal, in de deelstaat Stiermarken, zitten 600 inwoners en toeristen vast. Het slechte weer kwam uitgerekend in het weekend dat veel toeristen in de skigebieden van Tirol en Salzburg naar huis terugkeren.

In grote delen van de Oostenrijkse Alpen is het risico op lawines groot en ligt het vaak op niveau vier op een schaal van vijf. Het blijft nog sneeuwen tot zondagnacht, voorspelde de meteorologische dienst ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik).

De luchthaven van Innsbruck sprak zaterdag van “massale inperkingen van het vliegverkeer”. Talrijke vluchten werden omgeleid, geschrapt of hadden vertraging.

