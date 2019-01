Ryanair blijft volgens reizigers slechtste vliegmaatschappij

Ryanair is door de reizigers in Groot-Brittannië voor het zesde jaar op rij verkozen tot slechtste luchtvaartmaatschappij. Dat blijkt zaterdag uit de jaarlijkse enquête van Which Travel. Passagiers geven de lagekostenluchtvaartmaatschappij de laagste score voor boarding, zitcomfort, cabineomgeving en eten en drinken. Ryanair kreeg een score van 40 procent en doet het daarmee een stuk slechter dan andere korteafstandsmaatschappijen zoals Thomas Cook Airlines (52 procent) en Wizz Air (54 procent).

Reizigers tonen zich vooral ontevreden over geannuleerde vluchten, de steeds veranderende bagagevoorschriften en de dalende stiptheid.

Duizenden deelnemers aan de enquête geven aan dat ze “nooit meer met Ryanair willen vliegen, ook al is de maatschappij goedkoper dan de concurrentie”.

bron: Belga